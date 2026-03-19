CAN 2025 : Didier Deschamps surpris par le litige entre les sélections du Sénégal et du Maroc

La Confédération Africaine de Football a pris une mesure inattendue en retirant au Sénégal le titre de la CAN 2025 pour l’attribuer au Maroc, une décision administrative prononcée bien après la fin du tournoi et qui jette un grand trouble sur la scène footballistique africaine.

Interrogé sur cette affaire, Didier Deschamps a exprimé son étonnement face au calendrier choisi pour rendre publique cette sanction. Le sélectionneur français a qualifié le timing de « surprenant » et a évoqué la possibilité d’un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), soulignant que la voie juridique pourrait être envisagée pour contester la décision.

La prise de position d’une personnalité aussi écoutée que Deschamps amplifie l’incertitude autour du dossier. Le Maroc a d’ores et déjà récupéré le trophée « sur tapis vert », mais la situation reste instable tant que une procédure d’appel n’a pas été tranchée.

Vers un bras de fer juridique ?

Si les autorités sénégalaises choisissent de porter l’affaire devant le TAS, une série d’auditions et d’expertises pourrait suivre, retardant la résolution définitive du litige. Au-delà de l’aspect formel, cette bataille judiciaire risque de peser sur les relations entre fédérations et sur la crédibilité des instances continentales.

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