CAN 2025 attribuée au Maroc : la Fédération sénégalaise réagit et menace
Au Sénégal, l’annonce par la Confédération africaine de football (CAF) du retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations au pays et de l’attribution du tournoi au Maroc a d’abord surpris, puis provoqué des réactions hostiles.
La CAF a indiqué que l’équipe sénégalaise avait été déclarée forfait pour la finale et que le match était acté sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football, au motif que des joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pendant le temps additionnel.
La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé son intention de faire appel de la décision prise par la commission d’appel de la CAF et de contester l’attribution de la finale au Maroc qui a conduit à la proclamation de ce pays comme vainqueur.
Réactions de joueurs, de dirigeants et de personnalités
Une source interne à la FSF a déclaré au quotidien L’Équipe : « Nous sommes indignés. Une réunion du Comité exécutif de la CAF (Confédération africaine de football) a lieu le 29 mars, ce sera la Troisième Guerre mondiale. »
Le défenseur Moussa Niakhaté a publié sur ses réseaux sociaux des photos le montrant tenant le trophée, accompagnées du message « Venez les chercher », ajoutant par ailleurs : « Ce n’est pas de l’IA, c’est réel ». Interrogé par L’Équipe, il a aussi déclaré : « Je vais dire des choses insensées si je parle. »
Le milieu de terrain Habib Diarra a réagi en postant des images de lui avec le trophée, assorties d’émoticônes rieurs.
Le joueur Pape Demba Diop a écrit sur les réseaux sociaux : « Je crois que nous sommes au pays des fous. »
Pathé Ciss, milieu du Rayo Vallecano, a publié plusieurs photos de lui avec la médaille et la coupe, ajoutant le message : « Vous pouvez encore marquer trois buts pour les pleurnichards. »
Claude Le Roy, qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 1988 avec le Cameroun, a exprimé son indignation contre la décision de la CAF. Il a estimé que le Maroc avait réalisé un excellent tournoi mais a souligné que, selon lui, le Sénégal avait été supérieur en finale (1-0 après prolongation). Il a accusé la CAF d’ignorer les décisions arbitrales, évoqué Patrice Motsepe et Gianni Infantino, affirmé l’existence de « manœuvres douteuses et d’accords secrets », et annoncé la perspective d’une commission d’appel puis, éventuellement, d’un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS/CAS), tout en jugeant que la décision risquait de « faire rire le monde du football ».