Can 2025 : allégations de pressions du Maroc sur la CAF selon Romain Molina

Le feuilleton entourant la finale de la CAN 2025 et la décision de la Confédération africaine de football de retirer le trophée au Sénégal pour le remettre au Maroc continue d’alimenter les discussions et les polémiques.

Alors que beaucoup pensaient l’affaire réglée, des éléments récents jettent un nouvel éclairage sur la manière dont la procédure disciplinaire a été conduite au sein de l’instance continentale.

Selon des révélations attribuées au journaliste Romain Molina, des pressions extérieures auraient pu influer sur l’examen du dossier opposant la Fédération marocaine à celle du Sénégal. La plainte marocaine, qui pointait des manquements au règlement lors de la finale, avait d’abord été écartée.

Appel, sanctions et remise en cause de l’issue sportive

Même après ce rejet initial, des mesures disciplinaires avaient été prises à l’encontre des deux équipes, ce qui a provoqué l’étonnement et l’indignation côté marocain. La fédération du royaume n’a pas laissé la décision en l’état et a saisi les voies de recours prévues.

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En appel, la juridiction compétente a finalement estimé que des irrégularités étaient avérées. Le jury est allé jusqu’à modifier le résultat sportif en attribuant le trophée au Maroc, une décision lourde de conséquence et loin de faire l’unanimité.

Cette volte-face relance les interrogations sur la transparence et l’impartialité des organes dirigeants du football africain, dont la présidence est assurée par Patrice Motsepe, et suscite de nombreuses demandes de clarification de la part d’acteurs et de supporters.