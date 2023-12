CAN 2023: sans la Côte d’ivoire, Demba Ba donne ses favoris pour la compétition

Dans une interview avec le média Dzair Tube, Demba Ba a évoqué la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu en Côte d’ivoire. Et l’ancien international sénégalais a livré ses favoris pour le sacre suprême.

Encore 40 jours et les amoureux du cuir rond vibreront au rythme de la CAN 2023. La grande messe du foot africain se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Un tournoi de trois semaines pour désigner le successeur du Sénégal, champion en titre et candidat à sa propre succession.

Dans un entretien avec le média Dzair Tube, l’ancien international sénégalais, Demba Ba, a livré ses quatre favoris pour le sacre suprême. L’ex-attaquant des Lions de la Téranga a nommé le Sénégal, tenant du titre, le demi-finaliste au dernier mondial, l’Algérie et le Cameroun, mais sans la Côte d’ivoire, hôte de la compétition, en quête de son troisième titre continental.

« Le Sénégal a présenté des performances exceptionnelles à la Coupe du Monde au Qatar en 2022, notamment en se qualifiant pour les huitièmes de finale, et le Maroc sera également très attendu pour se qualifier après sa brillante performance en Coupe du Monde et sa qualification historique pour les demi-finales. N’oublions pas l’Algérie, qui devrait briller, ainsi que le Cameroun, qui n’a jamais déçu lors de la Coupe d’Afrique, étant une équipe qui connaît bien cette compétition« , a-t-il déclaré.