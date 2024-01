CAN 2023: qui est Sofia Benlemmane, la supportrice algérienne expulsée de Côte d’Ivoire ?

- Publicité-

Connue pour accompagner partout l’équipe des Fennecs, Sofia Benlemmane a été arrêtée et expulsée de Côte d’Ivoire pour avoir déclaré dans une vidéo que les Ivoiriens « vivent à l’ère préhistorique ».

Le nom de Sofia Benlemmane fait le tour des réseaux sociaux depuis trois jours. Il lui est reproché d’avoir insulté les Ivoiriens dans une vidéo réalisée en marge de la CAN 2023.

Et pour cela, l’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane a été arrêtée et expulsée vers Alger pour des propos racistes. Mais qui est la supportrice Sofia Benlemmane, cette influenceuse algérienne au racisme décomplexé.

Qui est Sofia Benlemmane, la supportrice expulsée de Côte d’Ivoire ?

Pour l’animateur de la chaîne algérienne pirate Radio Corona Internationale, Abdallah Benadouda, dans une sortie médiatique sur le réseau social X (anciennement Twitter) jeudi 18 janvier, Sofia Benlemmane est le « plus beau but de la CAN ». Son expulsion fait l’unanimité sur les réseaux sociaux.

- Publicité-

Une décision saluée par de nombreux internautes exaspérés par les discours grossiers et haineux de certains supporters des Fennecs présents en Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN).

Des propos jugés racistes

Connue pour ses excès de langage et ses scandales, Sofia Benlemmane est très proche de l’équipe nationale algérienne, qu’elle accompagne partout en publiant de nombreuses vidéos affichant un chauvinisme extrême. Dimanche, après son arrivée en Côte d’Ivoire, elle s’est filmée en train de critiquer le pays hôte de la compétition.

« Il faut que les Algériens sachent comment ils vivent ici. Nous remercions Dieu d’avoir un pays comme l’Algérie. Normalement, l’Algérie devrait se situer entre le Portugal et l’Espagne. Parce qu’ici, ils vivent dans la misère. C’est peu dire qu’ils vivent à l’ère préhistorique. Si je pouvais, j’enverrais les Algériens voir comment les gens vivent en Côte d’Ivoire. », avait-elle déclaré.

- Publicité-

Vulgarité ou nationalisme à outrance ?

Il ressort d’un portrait publié par Le Monde que la supportrice expulsée fait partie d’un groupe d’influenceurs caractérisés par un nationalisme excessif et une vulgarité qui ont provoqué le dégoût en Algérie et en Afrique subsaharienne.

Le média informe que des comportements tels qu’un supporter algérien déclarant depuis Bouaké, où les Fennecs jouent, que « Notre pays est meilleur que le vôtre, 900 000 fois » ou un autre harcelant des femmes ivoiriennes et qualifiant des passants d’ »esclaves » ont été vivement critiqués. Ces débordements sont rarement sanctionnés par les autorités algériennes, bien qu’elles agissent promptement contre les voix discordantes.

En Algérie, déjà affectée par le mauvais résultat des Fennecs, tenus en échec par l’Angola lors de leur premier match (1-1), la conduite de la « vache folle », selon une journaliste en colère, a suscité un profond dégoût suscitant des réactions indignées en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays d’Afrique.

La presse algérienne a révélé que c’est l’ambassade d’Algérie à Abidjan qui aurait elle-même recommandé aux autorités ivoiriennes de l’interpeller et de l’expulser. Reste à savoir si ce nouvel incident entraînera son éloignement définitif des joueurs.

Menace de divorce d’avec son mari …

Sofia Benlemmane, qui a également la nationalité française, était entrée dans la petite histoire, en octobre 2001, en faisant partie de ceux qui avaient envahi la pelouse du Stade de France, où se déroulait un match amical entre les Bleus et les Verts. Un fait d’armes qui lui avait valu une condamnation en France à de la prison avec sursis.

Pendant le Hirak, le mouvement populaire qui a conduit au renversement d’Abdelaziz Bouteflika, Sofia Benlemmane a suscité la controverse dans une vidéo où elle a menacé de divorcer de son mari pour avoir voté en faveur d’Abdelmadjid Tebboune lors de l’élection présidentielle de décembre 2019.

Malgré ses critiques envers le dirigeant algérien, elle a été traitée en VIP : elle a été hébergée dans un hôtel cinq étoiles à Oran lors des Jeux méditerranéens de juillet 2022 et a même été invitée à remettre des médailles aux athlètes.

« Casser les dents » de Samuel Eto’o

En novembre de la même année, elle a été arrêtée en Gambie pour avoir tenté de rencontrer l’arbitre Bakary Gassama, qu’elle accusait, comme de nombreux autres supporteurs algériens, d’avoir été payé pour favoriser les Lions indomptables lors du match Algérie-Cameroun qui a privé les Fennecs de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Elle s’en est également prise à l’ancien international Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, le menaçant de lui « casser les dents ».

À son retour à Alger, Sofia Benlemmane a diffusé une vidéo sur Instagram expliquant qu’elle était restée « cinquante heures » à la direction ivoirienne de la Surveillance du territoire, où on lui aurait indiqué qu’elle devait quitter la Côte d’Ivoire pour sa propre sécurité.

Elle a affirmé n’avoir fait que « constater » les problèmes et a regretté que ses propos aient été « détournés ». Dans un passage en arabe, elle a indiqué que la vidéo était destinée au peuple algérien pour qu’il « s’estime heureux des bienfaits dont il bénéficie dans son pays ».