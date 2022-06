CAN 2023 (Q): un quatuor nigérian pour arbitrer Bénin vs Mozambique

Le Bénin reçoit le Mozambique ce mercredi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou dans le cadre de la 2è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un quatuor nigérian est désigné pour arbitrer la rencontre.

Quatre jours après sa fessé au Sénégal (1-3), le Bénin retrouve les éliminatoires de la CAN 2023. Les Écureuils affrontent le Mozambique ce mercredi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match comptant pour la deuxième journée des phases qualificatives du tournoi africain. Une mission importantissime pour la team béninoise qui doit prendre les trois points de la victoire pour relancer sa campagne.

Chose dont sont conscient le sélectionneur national Moussa Latoundji et sa troupe qui se sont déjà remis à l’entrainement, 24 heures après leur désillusion à Dakar. Le onze national a en effet été aperçu dimanche et lundi au stade GMK pour des séances d’entraînement. Sous la supervision de l’encadrement technique, les quarts de finaliste de la CAN 2019 ont étudié plusieurs systèmes de jeu en vue du choc contre l’équipe mozambicaine.

A 24 heures de ce match décisif pour les deux formations, la CAF a dévoilé l’identité des officiels devant conduire la rencontre. Et l’instance faîtière du foot africain a fait appel au service de l’arbitre Joseph ODEY OGABOR pour diriger la partie.

Le sifflet nigérian sera assisté dans sa tâche par ses compatriotes Samuel PWADUTAKAM, Efosa Celestine IGUDIA et Abubakar ABDULLAHI, respectivement 1er assistant, 2è assistant et 4è arbitre. Quant au commissaire au match, il a pour nom Omer Kouamé Dehoule, tandis que le médecin Covid-19 est un béninois qui s’appelle Sylvestre Parfait Aivodji.

Ajoutons que pour cette rencontre, l’entrée est conditionnée. Si l’accès est libre à tout le monde, il est tout de même payant. En effet, pour une place en gradin, il faut débourser la modique somme de 500F alors que la tribune couverte coûte 2000F.