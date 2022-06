CAN 2023 (Q) : Sadio Mané offre la Victoire au Sénégal contre le Rwanda

Le Sénégal se déplaçait ce mardi sur la pelouse du Rwanda, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les champions d’Afrique en titre se sont arrachés pour décrocher la victoire sur la plus petite des marges (1-0).

Après une entrée en lice parfaitement maîtrisée dans les éliminatoires de la CAN 2023 et une victoire facile (3-1) contre le Bénin, le Sénégal se déplaçait ce mardi sur la pelouse du Rwanda pour la deuxième journée de ces qualifications dans le groupe L. Un match qui a pris du temps à se dessiner.

Le Sénégal prenait le contrôle du match d’entrée, mais peinait à trouver l’ouverture du score face à une équipe rwandaise qui défendait très bien ses buts. D’ailleurs, le score était nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, le visage du match était similaire qu’en première période et on se dirigeait tout droit vers un nul frustrant pour les Lions de la Teranga, mais c’était sans compter sur Sadio Mané. L’attaquant Liverpool transformait un penalty obtenu à la 98è pour offrir la victoire (1-0) aux siens. C’est déjà le 4è buts de Mané dans ces éliminatoires.

Un succès qui place le Sénégal largement en tête du groupe L (6 points), et cinq unités d’avance sur son adversaire du soir. Pour rappel, le Bénin accueille le Mozambique à Cotonou ce mercredi, pour l’autre rencontre de ce groupe. Un match capital pour les Écureuils qui doivent absolument remporter ce duel, après leur défaite contre le Sénégal (1-3) samedi dernier.