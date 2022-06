CAN 2023 (Q) : l’Egypte bat la Guinée sur le fil

Pour son premier match dans les éliminatoires de la CAN 2023 ce dimanche, l’Egypte s’est imposé dans les derniers instants de la rencontre contre la Guinée (1-0).

Vice-champion d’Afrique en titre, l’Egypte débutait sa campagne de qualification pour la CAN 2023 ce dimanche contre la Guinée de Naby Keita. Une rencontre entre les deux favoris de ce groupe D qui a tourné à l’avantage des Égyptiens. Pourtant, le match a pris du temps pour se décanter.

Dominateurs dès le début de la partie, les coéquipiers de Mohamed Salah avaient du mal à trouver l’ouverture du score. D’ailleurs, les deux équipes retournaient aux vestiaires sur un score nul et vierge. En seconde période, la rencontre manquait toujours de buts et on se dirigeait vers un match nul. Mais c’était sans compter sur Mostafa Mohamed, l’attaquant de Galatasaray, qui ouvrait le score pour les Pharaons à la 87è minute.

Un but qui scellait la victoire des Égyptiens (1-0) qui débutent parfaitement leur campagne de qualifications. Grâce à ce succès, l’Egypte retrouve le Malawi en tête du groupe D. Plus tôt dans la journée, les Flammes se sont imposées à domicile contre l’Ethiopie (2-1). Lors de la prochaine journée, les Pharaons se déplaceront en Ethiopie, tant que le Malawi se rendra en Guinée. Deux rencontres qui seront déjà décisives pour la première place de cette poule.