CAN 2023 (Q) : le Ghana et la Tunisie tenus en échec

Plusieurs rencontres se disputaient dans l’après-midi de ce dimanche, pour le compte des qualifications pour la CAN 2023. Le Ghana n’a pas su se défaire de la Centrafrique (1-1). De son côté, la Tunisie a également été contrainte au partage des points contre le Botswana (0-0).

Les qualifications pour la CAN 2023 se poursuivaient ce dimanche avec plusieurs rencontres. Dans le groupe E c’est déjà le début de la deuxième journée, et le Ghana se déplaçait sur la pelouse de la République Centrafricaine. Pourtant favoris sur le papier, les Black stars n’ont pas pu se défaire de leur adversaire et ont concédé le match nul (1-1).

Les ghanéens avaient ouvert le score grâce à Kudus en début de match (17è), mais les locaux ont réussi à recoller juste avant la pause sur une réalisation de Namnganda (41e). Dans le même temps, les deux autres équipes de ce groupe s’affrontaient également. Sur sa pelouse, le Madagascar a été tenu en échec par l’Angola (1-1). Rakotoharimalala (36e) avait ouvert le score, avant que Gelson (43e) n’égalise pour les visiteurs. Au classement, le Ghana et l’Angola sont à égalité en tête du groupe avec 4 points.

La Tunisie cale, le Malawi empoche les trois points

Dans les autres rencontres de cet après-midi, la Tunisie se déplaçait chez le Botswana. Pourtant dominateurs, les Aigles de Carthage n’ont pas été capables de s’imposer, score final 0-0. Un résultat décevant pour les tunisiens, qui restent provisoirement à la tête de cette poule J avec 4 points.

Enfin, pour son premier match dans ces qualifications, le Malawi s’imposait à domicile face à l’Ethiopie (2-1) grâce à un doublé sur pénalty de Frank Mhango. Les Flammes prennent la tête du groupe D, en attendant le match entre l’Egypte et la Guinée.