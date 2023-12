CAN 2023: « n’oubliez pas que nous sommes le Cameroun », Eto’o prévient la concurrence

-Publicité-

Le président de la Fécafoot s’est prononcé sur les chances des Lions Indomptables à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Et Samuel Eto’o a envoyé un message fort aux adversaires du Cameroun.

Moins rassurant ces derniers mois, avec une équipe qui reste sur une seule victoire en quatre sorties, battue par le Sénégal (0-1) et la Russie (0-1) en amical, le Cameroun ne fait bien évidemment pas partie des favoris pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Le tournoi continental se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Logée dans le groupe C, la bande au sélectionneur Rigobert Song affrontera les Lions de la Téranga, champions en titre, la Gambie et la Guinée en phase de poule.

A moins d’un mois du coup d’envoi de la compétition, Samuel Eto’o s’est prononcé sur les chances des Lions Indomptables. Et le président de la Fédération camerounaise de football a tenu à rappeler à la concurrence que son équipe nationale fait partie des poids lourds du continent, malgré sa situation actuelle.

« Il est vrai que nous ne sommes pas attendus sur le podium final, mais n’oubliez pas que nous sommes le Cameroun et le Cameroun reste le Cameroun. Nous irons humblement en Côte d’Ivoire partager ce moment de bonheur avec nos frères africains. Et nous espérons que notre équipe aura l’une des meilleures performances dans ce tournoi », a-t-il lancé samedi soir en marge de la cérémonie du Ballon d’Or camerounais.

- Publicité-

Premier pays à remporter la CAN trois fois consécutivement, le Cameroun reste l’une des équipes les plus titrées du continent. Les Lions Indomptables ont décroché le Graal à cinq reprises: 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Lors de l’édition 2022 sur leurs terres, les Camerounais ont fini sur le podium, à la troisième place, derrière l’Egypte et le Sénégal de Sadio Mané, vainqueur du tournoi.

🔴 Le Président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, affiche les ambitions des Lions indomptables pour la future CAN :



« Il est vrai que nous ne sommes pas attendus sur le podium final mais n'oubliez pas que nous sommes le Cameroun et le Cameroun reste le Cameroun. Nous irons… pic.twitter.com/RkMpmZynlH — AllezLesLions (@AllezLesLions) December 17, 2023