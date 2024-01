CAN 2023: « mes joueurs sont prêts », Rigobert Song avant Nigéria-Cameroun

-Publicité-

En conférence de presse ce vendredi, à la veille du choc contre le Nigéria en huitième de finale de la CAN 2023, le sélectionneur camerounais, Rigobert Song, a assuré que les Lions Indomptables sont prêts à en découdre avec les Super Eagles.

Qualifiés pour les phases à élimination directe, le Nigéria et le Cameroun vont s’affronter ce samedi, à l’occasion des huitièmes de finale de la CAN 2023. Un classique entre deux géants du foot africain, qui se sont déjà croisés à trois reprises en finale de CAN (pour trois sacres camerounais en 1984, 1988 et 2000). Néanmoins, c’est le Nigeria qui a remporté la dernière confrontation disputée à la CAN en 2019 (3-2, c’était déjà en 8es de finale) et qui se présente en favori. Mais attention à ce Cameroun qui revient de loin et qui s’est qualifié à la 91e minute de la dernière journée.

Face aux journalistes ce vendredi en conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur Rigobert Song a d’ailleurs assuré que les Lions Indomptables sont prêts à rempoter la victoire contre les Super Eagles. « C’est vrai que c’est (le Nigéria, ndlr) une très belle équipe… On s’est déjà rencontrés plusieurs fois, ça n’a pas toujours été facile, on le sait bien, il y a des statistiques qui en parlent, et aujourd’hui je pense que c’est une équipe à prendre au sérieux, très au sérieux même, et peut-être que, comme vous le dites, peut-être quand on joue une équipe qui a l’air d’être au sérieux, c’est là où nous aussi nous essayons d’être au sérieux. Ce que je sais c’est que mes joueurs sont prêts, ils savent ce qu’ils ont à faire et ce qu’il faut », a déclaré l’ancien défenseur central, confiant.

Le coach de 47 ans a également évoqué la gestion des gardiens de but pour cette CAN 2023, avec André Onana qui a été laissé sur le banc au profit de Fabrice Ondoa lors du dernier match de poule contre la Gambie, générant quelques tensions dans la tanière des Lions.

« C’est vrai que le Cameroun a toujours eu des grands gardiens. À l’époque, il y avait Thomas Ngono, Antoine Bell. Aujourd’hui, ça se partage. (André Onana et Fabrice Ondoa) C’est de très bons gardiens, je n’ai pas de problème avec mes gardiens de but. Tous mes gardiens sont compétitifs. En plus je suis venu avec 27 joueurs et tous les 27 sont présents et prêts à répondre. (…) Il n’y a pas de polémique à faire entre ces gardiens, ils s’entendent très bien et tous les 27 joueurs ont l’opportunité de montrer de quoi ils sont capables », a-t-il conclu.