CAN 2023: le nombre de joueurs par équipe augmenté à 27 (au maximum)

Alors qu’elle avait limité à 23 le nombre de joueurs par équipe pour la CAN 2023, la CAF a finalement augmenté la liste à 27, suite aux critiques de plusieurs sélectionneurs nationaux.

Les sorties musclées d’Aliou Cissé et consorts contre la CAF ont finalement eu raison de l’instance faîtière du foot africain. Dans un communiqué sur ses canaux officiels, l’administration de Patrice Motsepe a décidé d’augmenter à 27 le nombre de joueurs par équipe pour la CAN 2023, contrairement aux 23 précédemment annoncés.

« Chaque association membre qualifiée doit fournir une première liste de 55 joueurs maximum au plus tard 30 jours avant le tournoi final. La date limite pour enregistrer cette liste dans le système CMS est le 14 décembre 2023. Elle doit également mentionner les noms des 17 officiels de la délégation de la sélection participante», a expliqué la CAF dans son communiqué.

Et de préciser: «Suite à la décision de la Commission d’Organisation de la CAN d’augmenter à 27 le nombre possible de joueurs sur la liste finale, chaque fédération doit fournir au secrétariat de la CAF et aux équipes concernées au plus tard 10 jours avant le premier match du tournoi finale, une liste finale de 23 joueurs (ou 27 au maximum). La date limite pour enregistrer la liste finale dans le système CMS est fixée au 3 janvier 2024 à minuit, heure du Caire (22h GMT». Pour rappel, la phase finale de la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire.

