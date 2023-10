CAN 2023: Akon présent à la cérémonie du tirage au sort

La sensation musicale mondiale AKON, animera avec les artistes invités, la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 qui aura lieu ce jeudi 12 octobre 2023.

L’événement, qui se déroulera au magnifique Parc des Expositions d’Abidjan, débutera à 19h00 heure (GMT) et sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de CAF TV. AKON, passionné de football et activiste social renommé connu pour son projet « Akon Lighting Africa », ajoutera la puissance des stars à cet événement fastueux et très attendu, où les 24 nations qualifiées découvriront leurs adversaires en phase de groupes.

Le tirage au sort sera diffusé dans plus de 50 pays, et des millions de téléspectateurs devraient le suivre via la chaîne YouTube officielle de la CAF et les partenaires télévisés mondiaux. Pour rappel, la 34ème édition de cet événement africain de premier plan est prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Les nations qualifiées pour le tirage au sort: Côte d’Ivoire (hôte), Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, RD Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria , Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie et Zambie.