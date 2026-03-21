CAN 1976 : Ismaël ‘Eusébio’ Sylla rétablit la vérité sur le match Guinée-Maroc

Ancien milieu du Syli National surnommé «Eusébio», Ismaël Sylla est récemment intervenu pour éclaircir un pan controversé de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations. Il revient sur la rencontre décisive opposant la Guinée au Maroc lors de la CAN 1976 en Éthiopie, une épreuve organisée sous la forme d’une poule unique et longtemps évoquée au travers d’anecdotes et de rumeurs.

Au cours d’un entretien conduit par le journaliste Tanou Diallo, Sylla a rejeté avec force les versions dramatisées de ce match. Il a nié catégoriquement les allégations selon lesquelles des joueurs marocains auraient quitté la pelouse avant la fin de la partie, qualifiant ces récits d’inexacts et non fondés.

Selon son récit, la confrontation s’est déroulée normalement jusqu’au coup de sifflet final. L’ancien international précise qu’il a disputé l’intégralité des 90 minutes et qu’il n’a observé ni incident significatif ni comportement déloyal après le but guinéen ou après l’égalisation marocaine.

Un témoignage pour rectifier la mémoire collective

Par ces déclarations, Ismaël Sylla entend remettre les faits à leur place et saluer l’esprit sportif qui, selon lui, prévalait à l’époque. Refusant que la défaite de la Guinée soit expliquée par des événements imaginaires, il souhaite que l’on conserve de cette rencontre le souvenir d’un duel disputé loyalement entre les deux sélections.