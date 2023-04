Camille Makosso en danger ? le controversé pasteur alerte sur une menace

- Publicité-

Très actif sur la toile ces derniers jours, le Général Makosso vient de signaler une menace qu’il aurait reçue après avoir exprimé son point de vue dans le cadre de la lutte contre l’augmentation des coûts d’accès à l’internet en Côte d’Ivoire.

La récente hausse des prix des données Internet en Côte d’Ivoire a provoqué un tollé parmi les consommateurs, qui ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux et ont appelé au boycott des trois principaux opérateurs de téléphonie mobile, à savoir Moov, MTN et Orange. Parmi ceux qui ont pris position dans cette lutte figurent également de nombreux artistes, influenceurs et autres personnalités ivoiriennes, notamment Safarel Obiang, VDA, Agalawal, Eunice Zunon, Apoutchou National, Juste Crépin Gondo et Camille Makosso.

Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, le Révérend-Pasteur Camille Makosso a récemment publié une vidéo dans laquelle il affirme avoir reçu des menaces après avoir pris position contre les sociétés de téléphonie mobile. Dans cette vidéo, il soutient également le Député Assalé Tiémoko, qui a appelé à une réduction des prix des données Internet en Côte d’Ivoire.

« Je ne peux pas rester en marge de ce combat que le peuple de Côte d’Ivoire est en train de mener, lancé par le seul véritable Député de Côte d’Ivoire qui s’appelle Assalé Tiémoko. Honte à tous les Députés de Côte d’Ivoire. Vous êtes des traîtres et des Judas de la nation ivoirienne. Le combat mené par le Député Assalé Tiémoko devrait avoir le consentement de tous les autres Députés », a-t-il indiqué.

Très vite, cette annonce du frère ainée de Lolo Beauté a suscité des réactions mitigées sur la toile. Pendant que certains internautes se moquaient du controversé pasteur estimant qu’il tente simplement de générer de l’attention médiatique en suscitant un buzz autour de cette situation, d’autres par contre semblent prendre au sérieux cette affaire, demandant ainsi au général de faire très attention ces derniers temps.

