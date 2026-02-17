Camille Combal , visage omniprésent des divertissements télévisés, a confirmé lundi 16 février 2026 sur le plateau de Clique (Canal+) son choix délibéré de rester en marge du « milieu de la télé », privilégiant une vie privée discrète et un rythme loin des soirées mondaines et réseaux d’influence propres au show‑biz. L’animateur, qui présente notamment des programmes populaires comme Danse avec les stars et Mask Singer, a expliqué pourquoi il préfère cultiver la simplicité en dehors des caméras.

Issu d’un parcours mêlant radio et télévision, Camille Combal s’est imposé comme l’un des animateurs les plus visibles du paysage audiovisuel français après une première notoriété acquise au sein de l’équipe de TPMP animée par Cyril Hanouna. Reconnu pour son humour et son énergie sur les plateaux, il dit cependant ne pas vouloir être assimilé à l’image de la « star » qui fréquente systématiquement les cercles professionnels et les soirées liées au milieu médiatique.

Sur le plateau de Mouloud Achour, le présentateur a répété à plusieurs reprises sa volonté de ne pas participer aux fêtes et rassemblements propres au show‑biz : « Je ne fais aucune soirée, sache‑le », a‑t‑il déclaré, rappelant qu’il se sentait « très en paix » avec ce choix et qu’il privilégiait son bien‑être personnel plutôt que l’appartenance à des réseaux sociaux professionnels.

Un animateur populaire qui refuse les codes du milieu télé

Au cours de l’entretien, Mouloud Achour a souligné la différence entre certains professionnels « du milieu de la télé » et la trajectoire de Camille Combal : « on ne se voit pas dans les soirées de la télé », a‑t‑il observé. L’animateur a confirmé cette distance, insistant sur le fait qu’il n’a jamais réellement appartenu à ces cercles où s’échangent contacts et représentation sociale.

Camille Combal a expliqué les motivations de ce retrait : la lucidité sur les environnements dans lesquels il se sent mal à l’aise, la crainte d’être jugé et, surtout, la recherche d’un équilibre personnel. « Être à un endroit où peut‑être les gens vont un peu me juger, où moi je serai mal à l’aise. Je suis vraiment en paix avec moi et très à l’aise pour ne pas en être, ne pas y aller et penser à mon bonheur à moi », a‑t‑il dit, ajoutant qu’il trouve son bonheur dans la simplicité et la tranquillité du quotidien.

Cette posture ne signifie pas un retrait professionnel. Camille Combal continue d’animer sur TF1 et de mener une carrière active à la télévision. Il a notamment évoqué des projets artistiques, parmi lesquels une incursion au théâtre : il sera à l’affiche de la pièce La Lettre, programmée au Casino de Paris en décembre 2026, une étape qu’il présente comme distincte de son travail télévisuel.

