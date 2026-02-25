Camille Cerf se confie sur le cancer qui a emporté son père

Camille Cerf , sacrée Miss France 2015 le 19 décembre 2014 devant plus de huit millions de téléspectateurs au Zénith d’Orléans, a raconté que derrière ce couronnement se jouait une épreuve intime : son père était gravement malade et est décédé quelques semaines avant son sacre, détail révélé lors du documentaire diffusé le 10 décembre 2019 sur C8. À 20 ans, alors étudiante en école de commerce, elle voyait sa vie basculer sous les projecteurs tout en affrontant un deuil familial majeur.

La victoire lui a ouvert une exposition médiatique nationale immédiate : plateaux télévisés, déplacements officiels et une année de règne très médiatisée. Camille Cerf est ainsi devenue en quelques heures une figure publique, une visibilité qui a coïncidé, selon ses propres mots, avec des moments familiaux lourds d’inquiétude. Elle a expliqué que les obligations liées à l’élection et à la promotion du titre se sont déroulées dans un contexte personnel douloureux.

Dans l’émission « L’incroyable destin des Miss », l’ancienne Miss France est revenue avec émotion sur cette période. Elle y a aussi évoqué son propre parcours de santé en dehors de l’épisode familial, reconnaissant souffrir d’un lipœdème, et a exprimé son regret de n’avoir pas pu profiter pleinement des instants d’élévation liés à l’élection et aux premiers mois de règne.

Une année Miss France traversée par l’inquiétude

Camille Cerf a précisé que, pendant sa participation au concours et tout au long de l’année qui a suivi, le quotidien familial était dominé par la maladie de son père. « Notre quotidien, c’était plus la maladie de mon père qu’autre chose », a-t-elle déclaré, décrivant des journées rythmées par les traitements, les rendez-vous médicaux et l’attente des résultats. Ce contexte a, selon elle, limité la possibilité de vivre avec légèreté l’aventure Miss France.

Elle a raconté que sa candidature à l’élection n’était pas seulement un projet personnel mais aussi un geste pour sa famille : « Mon père a eu un cancer. En fait, je ne faisais pas juste cette élection pour moi. Je le faisais aussi pour rendre fière ma famille », a-t-elle expliqué, ajoutant que la dynamique créée autour de la candidature apportait un répit et un changement d’air bienvenus au sein du foyer.

Le décès de son père, intervenu avant qu’il ne puisse la voir couronnée, a profondément marqué la jeune femme. Sur le plateau du documentaire, Camille Cerf s’est émue : « Mon père était le plus fier quand j’ai fait le concours Elite. Donc je savais que les Miss, ça allait le rendre fier aussi », puis, en larmes, : « Il ne m’a jamais vue. Il est parti avant ».

