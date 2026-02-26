Camille Cerf : l’organisation Miss France, Hina et moi ne tolérons pas ce comportement

Camille Cerf, élue Miss France 2015 et aujourd’hui journaliste et animatrice, a été choisie comme marraine de la nouvelle Miss France 2026, Hinaupoko Devèze. Cette nomination intervient dans un contexte marqué par les difficultés rencontrées l’an dernier par Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, et par la récente polémique autour de propos tenus par des candidates du concours 2026 : la mission de Camille Cerf vise à accompagner la lauréate dans l’entrée souvent brutale dans les médias et la vie publique.

Depuis son sacre il y a plus de dix ans, Camille Cerf a diversifié son parcours professionnel : elle officie désormais comme chroniqueuse et présente des émissions à la radio et à la télévision. À 31 ans, elle cumule une expérience médiatique importante et connaît les exigences liées au statut de Miss France, qu’elle décrit comme une immersion soudaine « dans un monde d’adultes » où les règles et les attentes institutionnelles pèsent sur la nouvelle titulaire du titre.

La décision de nommer une marraine a été expliquée par la Société Miss France, notamment après l’année difficile vécue par Angélique Angarni-Filopon, soumise à des critiques en ligne et à des menaces. Au micro de RTL, Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France, a souligné la violence du basculement qu’entraîne ce rôle. Présente lors de l’entretien, Camille Cerf a résumé le sentiment fréquent des jeunes femmes dans cette position : « On se sent un petit peu seule. C’est très bizarre, c’est très dur. On est d’un coup projeté dans un monde d’adultes. C’est vrai que moi, je suis là pour l’aider. »

Accompagnement médiatique et gestion des incidents : la mission de la marraine

Interrogée par Le Figaro, Camille Cerf a détaillé les axes concrets de son accompagnement : préparer Hinaupoko Devèze aux interviews, aux interactions avec la presse et aux exigences de la visibilité médiatique. Elle souligne que « découvrir le monde des médias, faire des interviews, quand c’est la première fois, ce n’est pas évident », et rappelle que certains journalistes peuvent poser des questions piquantes qui nécessitent de la préparation.

Camille Cerf explique aussi que l’exercice public s’accompagne de contraintes liées à la marque et à l’institution Miss France : éviter les sujets politiques ou religieux, rester dans le registre du divertissement et de la représentation. Elle affirme vouloir aider la nouvelle Miss à « se sentir plus en confiance et le plus à l’aise possible », afin que la première impression publique soit maîtrisée.

La nomination de la marraine intervient après une polémique sur le concours 2026, lorsque des enregistrements privés ont dévoilé des propos injurieux attribués à Miss Aquitaine et Miss Provence. Ces contenus, au départ non destinés à être diffusés, ont suscité des réactions au sein du comité Miss France. Interrogée sur Europe 1, Camille Cerf a relativisé le contexte des faits en rappelant le moment de leur survenance — « cinq minutes après l’annonce du top 12 » — et a noté que la déception avait pu s’exprimer de façon excessive. Elle a été formelle sur la position de l’organisation : « L’organisation Miss France, Hina et moi, on ne tolère pas du tout ce genre de comportement. »

