Cameroun: un fan fait une surprise à Emma Lohoues (photo)

Au cours de son récent voyage au Cameroun, la célèbre animatrice et actrice ivoirienne Emma Lohoues a été surprise par un de ses fans.

La célèbre femme d’affaire et actrice ivoirienne Emma Lohoues avait récemment posé ses valises sur la terre camerounaise, pour prendre part au Festival Panafricain Douala Serie. Et pour se rendre à l’évènement, elle a jeté son dévolu sur une splendide robe noire avec une fente et des chaînes comme attaches qui laissent entrevoir son dos.

Cette tenue de la présentatrice de l’émission de téléréalité « The Bachelor Afrique Francophone » a frappé à l’œil bon nombre de ses fans. Lors de la dédicace de son livre pour enfant, dénommé « Dans les yeux d’Emma », la patronne de Empire 17 a été surprise de voir un fan camerounais débarqué avec cette tenue confectionnée avec une matière plastique.

Très émue de cette tenue de ce fan, Emma Lohoues n’a pas hésité à s’exprimer. « C’est sur moi que tu es arrivé ? Vous êtes terribles les Camerounais. On peut faire ça ? Tu as tué même. Tu m’as bien représentée. Vraiment, vous êtes terribles », dixit-elle. Après ces propos élogieux, elle a dédicacé un de son livre au fan avant de lui céder son fauteuil pour qu’il s’y installe.