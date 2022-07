Cameroun: Samuel Eto’o offre un cercueil en forme de godasse à un ancien Lion Indomptable

Le président de la fédération camerounaise de Football, Samuel Eto’o a offert un cercueil en forme de godasse à l’ancien Lion Indomptable Nguéa Jacques alias ailier. L’ex footballeur est décédé le 1er juin 2022 à 67 ans.

L’ancien lion indomptable, Nguéa Enongue Jacques sera inhumé dans un sarcophage en forme de godasse offert à sa taille par Samuel Eto’o. Décédé le 1er juin dernier, Nguéa Enongue Jacques est un ancien joueur du Canon de Yaoundé.

Le godasse dans lequel il sera inhumé est une œuvre d’art personnalisée conçue par le Professeur Joe La Conscience présenté comme un expert et égérie dans la conception et réalisation de meubles et sarcophages futuristes et personnalisés.

« J’ai personnellement saisi le Président de la FECAFOOT et lui ai fait la proposition de la conception de ce sarcophage. Je savais qu’en homme au grand cœur, il accompagnerait dignement l’ancien international à sa dernière demeure, surtout que j’avais appris ce qu’il avait fait pour lui durant sa maladie », explique le Pr Joe la Conscience.

A l’en croire, sans langue de bois, Samuel Eto’o a validé la maquette qui lui avait été présentée. « A tout seigneur, tout honneur. Ce sarcophage, bien que pensé et conçu par mes soins est un don de Samuel Eto’o à Nguéa Jacques. Moi, fils de Loum suis fier de l’avoir conçu à Loum pour cet immense footballeur, natif de Loum « a-t-il indiqué.

Qui est Nguéa Jacques alias ailier ?

Cinq fois vainqueur de la coupe du Cameroun, 8 fois champion du Cameroun et 3 fois vainqueur de la coupe d’Afrique interclubs, Nguéa Jacques alias ailier volant est un ancien mondialiste de 82. Il faisait partie de la sélection du Cameroun qui a disputé la Coupe du monde en Espagne en 1982.

Selon le programme de ses obsèques, la levée de corps de Nguéa Jacques alias ailier est annoncée pour le jeudi 21 juillet, à 14h à la morgue de l’hôpital central de Yaoundé. Son corps sera ensuite transféré à Loum pour son inhumation.