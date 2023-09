Cameroun: Samuel Eto’o à nouveau cité dans une affaire de corruption

- Publicité-

Samuel Eto’o est au cœur d’une enquête menée par les autorités policières camerounaises suite à des allégations de matchs truqués.

Le président de la Fédération camerounaise de football est une fois de plus impliqué dans un scandale lié aux matchs truqués. Les soupçons pèsent sur sa possible implication dans la manipulation de matchs de l’Elite Two, la deuxième division du football camerounais, en juillet 2023.

Un enregistrement supposé impliquant sa voix révèle qu’il a parlé à une personne présumée être Valentine Nkwain, le président de Victoria United et connu sous le nom de « Bobdidy ». Selon Camfoot, Eto’o aurait promis de promouvoir le club à partir de la deuxième division en manipulant les matchs.

Des allégations démenties par le quadruple Ballon d’Or africain, souvent critiqué pour sa gestion opaque à la tête de la Fécafoot. Ce n’est pas la première fois qu’Eto’o est impliqué dans des affaires de corruption. En août 2023, la Confédération africaine de football a déjà ouvert une enquête sur l’ancien capitaine des Lions Indomptables, en lien avec des allégations similaires.

