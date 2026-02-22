Cameroun : Roger Belinga et Gérard Ondo Ndong libérés après 20 ans de prison pour détournement de fonds

Vingt ans après leur mise en détention, Gérard Ondo Ndong, ancien directeur général du Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (Feicom), et Roger Belinga, ex-directeur général de la Société immobilière du Cameroun (SIC), ont été remis en liberté.

Les deux hommes avaient été mis en cause pour des faits liés à la gestion de fonds publics. Leur arrestation remonte à 2006, lors du lancement d’une vaste opération anticorruption au Cameroun qui visait à épurer les pratiques de gestion au sein des structures publiques.

Feicom, organisme chargé du financement des infrastructures locales, et la SIC, acteur majeur du secteur immobilier public, occupaient des positions centrales dans l’administration et l’économie nationale au moment des faits reprochés. Les responsables qui les dirigeaient se sont ainsi retrouvés au cœur d’une enquête d’ampleur.

Cette campagne, connue sous le nom d’« Épervier », avait été initiée en 2006 par le président Paul Biya dans le but déclaré de lutter contre la corruption et de restaurer la probité dans la conduite des affaires publiques.

Parcours judiciaire et répercussions

Leur séjour carcéral, qui a perduré sur deux décennies, s’est déroulé dans un contexte judiciaire long et parfois controversé, marqué par des procédures et des interrogations autour de la célérité des instances chargées du traitement de ces dossiers.

La libération de Gérard Ondo Ndong et de Roger Belinga relance les débats sur l’efficacité des mécanismes de lutte contre la corruption et sur la gestion des affaires financières publiques au Cameroun, alors que la mémoire de l’opération « Épervier » reste vive dans l’opinion.

