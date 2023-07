Cameroun : qui est la fille sexy qui accompagne Kylian Mbappé depuis son arrivée ?

- Publicité-

Kylian Mbappé est en effet passé par le pays du Cameroun pour le plus grand plaisir de tous les citoyens de ce pays qui l’adorent. L’international français est assisté pour cette visite par une certaine Mélissa Gateau selon Mediasport24.

Kylian Mbappé a posé ses valises au Cameroun avec une certaine Melissa Gateau. Il apparaît sur plusieurs photographies. Et, certains internautes qui ne la connaissent pas ont tout pensé sauf que la belle dame pourrait être liée au footballeur du Paris Saint-Germain (PSG).

Qui est Mélissa Gateau pour Kylian Mbappé ?

Sa demi-sœur, Melissa Gateau, est mère de deux jeunes enfants. Mbappé a même posé plusieurs fois avec eux sur Instagram. Elle fait partie de celles qui ont fait de son travail un passe-temps, car passionnée de mode, elle dirige son atelier éponyme et partage également des astuces maquillage. Elle compte plus de 58 000 abonnés sur son profil Instagram, où elle partage toutes sortes de photos, seule ou avec ses enfants.

Les photos d’elle, arborant une chevelure afro et un bikini jaune, ont rapidement fait le tour du monde. Et, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que son identité soit confirmée, mettant ainsi un terme aux rumeurs pouvant ternir l’image du joueur.

Notons que l’attaquant français a déjà donné son avis sur le Cameroun depuis son retour. » C’est important de le faire aussi ici. C’est important de revenir dans mon pays d’origine. C’est important que les gens sentent que je suis réel, que j’existe et que je ne suis pas quelqu’un que l’on voit à la télé, ou que l’on voit dans les photos seulement. Pourquoi pas, nous, on est des joueurs et l’on est toujours prêt à jouer des matchs peu importe où, peu importe quand. Je pense que le Cameroun aussi, c’est une grande nation de football. Au niveau africain et au niveau mondial, c’est une nation qui est respectée. «

