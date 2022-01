Cameroun: plusieurs élèves et enseignants enlevés par des hommes armés

« Vers 8h30 ce mercredi, des séparatistes armés ont fait irruption au lycée bilingue de Weh et ont amené avec eux plusieurs élèves et enseignants vers une destination inconnue. Les forces de défense ont été dépêchées sur les lieux et ont lancé des recherches pour retrouver les otages. Pour l’instant, le ravisseurs n’ont fait aucune revendication », a expliqué à l’Agence Anadolu, le maire de la localité, Dighambong Anthony Mvo.

Les enlèvements sont fréquents depuis que cette région anglophone du Cameroun est devenue le théâtre de violents affrontements entre les séparatistes rebelles et l’armée. Ce mercredi 19 janvier 2022, plusieurs élèves et enseignants ont été enlevés, mercredi, à Weh, localité située dans le département de la Menchum, région du Nord-Ouest anglophone, selon le maire de la localité, Dighambong Anthony Mvo.

