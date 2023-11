Cameroun: Paul Biya invité à se représenter après 41 ans de pouvoir

- Publicité-

Alors que l’élection présidentielle de 2025 s’approche au Cameroun, les soutiens de Paul Biya l’invitent à se représenter pour un nouveau mandat. Une demande qui suscite des critiques au sein même du parti présidentiel où, on met un accent sur l’âge avancé de Paul Biya.

En 2025, Paul Biya aura 92 ans. Et malgré son âge, ses soutiens pensent qu’il est le candidat idéal pour la prochaine élection présidentielle de 2025. En effet, en ce 6 novembre qui symbolise la date d’anniversaire du parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) fondé par Paul Biya qui est au pouvoir depuis une quarantaine d’années, certains partisans ont lancé une campagne intensive, invitant Biya à se représenter pour la prochaine élection présidentielle.

Cette campagne de suscitation de candidature, fait déjà des frustrés non seulement à l’interne comme à l’externe du parti où, des critiques évoquent notamment, l’âge avancé du président Biya. Mais cela ne semble pas être une matière à réflexion pour les plus hauts dirigeants du RDPC qui ne manquent pas de réitérer leurs appels à l’endroit de Paul Biya.

Paul Biya, un pouvoir qui dure longtemps

Arrivé à la présidence en 1982 après la démission du président Ahmadou Ahidjo, Paul Biya a déjà accumulé 41 ans de pouvoir. L’homme dont les apparitions publiques se font de plus en plus rares, s’est hissé, sans grand effort, sur le podium de ceux qui détiennent le pouvoir depuis le plus longtemps. Paul Biya a déjà été réélu cinq fois consécutives, après avoir promis aux citoyens de leur offrir le «Cameroun des grandes ambitions».

Pourtant, rien n’a été fait. Depuis trente ans, le Cameroun recule, plongé dans une profonde léthargie, en total décalage avec son énorme potentiel économique. Les élections présidentielles ne mobilisent plus les Camerounais déçus et qui n’ont plus grand espoir en l’avenir de leur pays. Celui que l’on surnomme «le roi des fainéants» ne peine ainsi pas à se faire réélire.