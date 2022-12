Cameroun: nouvelles révélations dans l’affaire Onana

Ce samedi soir, le média français L’Equipe a apporté de nouvelles informations sur la brouille entre André Onana et Rigobert Song qui a conduit à la mise à l’écart du gardien camerounais lors de la Coupe du monde 2022.

Malgré les ambitions affichées du président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, le Cameroun a échoué en phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Mais les Lions Indomptables sont sortis avec les honneurs en battant le Brésil (1-0) lors de la troisième et dernière journée de la poule G. Une performance remarquable, qui n’a cependant pas fait oublier l’affaire André Onana qui a éclaté alors que le Cameroun s’apprêtait à disputer son deuxième match dans la compétition.

En effet, le gardien de l’Inter Milan, a été écarté de la sélection camerounaise en raison d’un différend avec son sélectionneur, Rigobert Song. Il n’a plus joué la moindre minute dans la compétition après une première titularisation contre la Suisse. Si la Fédération camerounaise et le sélectionneur des Lions Indomptables se sont exprimés sur le sujet, plusieurs zones d’ombre subsistent encore dans cette affaire. Ce samedi soir, le média français L’Equipe a apporté quelques clarifications.

Le quotidien explique que Onana et Song ne se sont pas disputés à proprement parler. Si le second cité a, certes, repris le premier lors d’un entraînement deux jours avant le match contre la Serbie, Onana a « simplement » quitté la séance en affichant son mécontentement d’un signe de la main. Le gardien de l’Inter Milan a ensuite aggravé son cas en manquant la séance d’entraînement du lendemain, prétextant une douleur aux adducteurs. Ce qui a fait que Onana a tout simplement fait perdre patience au sélectionneur. Bien décidé à se faire respecter et à conserver un groupe uni, Song, qui a reçu le soutien total de Samuel Eto’o a finalement décidé de renvoyer le joueur.

Onana s’est défendu

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux après le début de la polémique, André Onana avait tenu à se défendre, assurant ne jamais avoir fait cas d’indiscipline.

«Je tiens à exprimer mon affection pour mon pays et les Lions Indomptables. Hier, je n’ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l’équipe. Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l’équipe vers le succès. J’ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d’une situation ambiguë, mais je n’ai pas rencontré la réceptivité espérée», indiquait l’ancien de l’Ajax avant d’apporter son soutien aux Camerounais:

«je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l’encadrement de notre équipe. Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers, car nous avons démontré que nous sommes capables d’aller très loin dans cette compétition. La Nation d’abord et pour toujours». Si cette affaire pourrait être réglée dans les prochaines semaines, elle risque quand même de laisser des traces dans la relation future entre Onana et le reste du vestiaire du Cameroun.