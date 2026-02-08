Benin Web TV
Cameroun : Nicolas Nkoulou raccroche les crampons

Nicolas Nkoulou a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

Le
Nicolas Nkoulou a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

Le défenseur, de nationalité camerounaise, a évolué en France en Ligue 1, portant notamment les couleurs de l’AS Monaco, de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais.

Avec l’équipe nationale du Cameroun, il a remporté la Coupe d’Afrique des nations 2017, compétition qui s’est tenue au Gabon.

