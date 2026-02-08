Cameroun : Nicolas Nkoulou raccroche les crampons
Nicolas Nkoulou a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel.
Koffi AMÈGANVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
121vues
Publicité
1 min de lecture
Nicolas Nkoulou a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel.
Le défenseur, de nationalité camerounaise, a évolué en France en Ligue 1, portant notamment les couleurs de l’AS Monaco, de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais.
Avec l’équipe nationale du Cameroun, il a remporté la Coupe d’Afrique des nations 2017, compétition qui s’est tenue au Gabon.
Publicité
Articles liés
Royaume-Uni : Affaire Epstein — le chef de cabinet du Premier ministre Keir Starmer démissionneFrance : JO 2026 relais mixte de biathlon en or, premier titre de la France à Milan CortinaThaïlande : le Premier ministre conservateur en passe de remporter les élections législativesFrance : JO-2026 Desloges offre la première médaille d’argent, Klaebo en or
Merci pour votre lecture — publicité