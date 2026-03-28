Cameroun : les autorités interdisent les hommages à l’opposant Anicet Ekane, mort en détention

Au Cameroun, des commémorations prévues pour rendre hommage à Anicet Ekane ont été stoppées par les autorités dans la région de l’Ouest lors du dernier week‑end.

Rappelons que l’opposant est décédé en détention le 1er décembre 2025, peu après l’élection présidentielle d’octobre. Pendant la campagne, il s’était positionné comme l’un des principaux soutiens d’Issa Tchiroma Bakary, le rival placé en deuxième position face au président Paul Biya, officiellement déclaré vainqueur.

Les hommages devaient se dérouler à Bafoussam sur trois jours, du 26 au 28 mars. Le premier rendez‑vous, organisé le 26 mars par l’association « Les amis d’Anicet Ekane », consistait en un vernissage photographique installé au siège local du parti Manidem.

Mais la suite des manifestations n’a pas eu lieu : selon les responsables locaux du Manidem et les organisateurs, l’accès au lieu des cérémonies a été entravé par une présence policière qui a empêché la tenue des autres activités prévues.

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Présence prolongée des gendarmes

Les personnes impliquées dans l’organisation assurent que des gendarmes sont intervenus sur injonction du sous‑préfet de Bafoussam 1er. Les forces de l’ordre sont restées sur place durant la nuit, rendant impossible l’accès au siège et la poursuite du programme le vendredi 27 mars.

Outre le vernissage, le programme devait inclure des hommages officiels avec des allocutions de représentants de formations comme le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), l’Union démocratique du Cameroun (UDC) et l’Union des populations du Cameroun (UPC), ainsi qu’une soirée culturelle et un temps de recueillement. Face aux entraves signalées, l’ensemble des événements a finalement été annulé.