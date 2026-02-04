Cameroun : l’Église orthodoxe russe autorisée à exercer

Le 23 janvier 2026, le président camerounais Paul Biya a signé des décrets accordant la reconnaissance légale à huit nouvelles communautés religieuses sur le territoire national.

Parmi les organisations concernées figure l’Église orthodoxe russe, désormais implantée officiellement à Yaoundé, selon les textes présidentiels rendus publics ce jour-là.

La décision a reçu une réaction positive de la part de la hiérarchie ecclésiastique russe, qui a rapidement salué l’autorisation accordée à son institution.

Les autorités religieuses russes ont présenté cette avancée comme s’inscrivant dans une perspective durable visant à accroître l’empreinte culturelle et spirituelle de Moscou sur le continent africain.

Le texte des décrets indique simplement la légalisation de ces huit entités religieuses, sans autre détail public sur les modalités d’exercice qui leur sont réservées.

La mise en place de l’Église orthodoxe russe à Yaoundé marque l’un des effets concrets de ces arrêtés présidentiels, qui officialisent la présence de cette confession dans la capitale camerounaise.