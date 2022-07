Cameroun: le chanteur Valsero fait une mise en garde à Samuel Eto’o

L’artiste et activiste Camerounais, Valsero a récemment fait une mise en garde contre la manière de diriger de Samuel Eto’o. À l’en croire, ces prises de décisions peuvent lui couter très chers.

Commandant Valsero, le rappeur et activiste camerounais, dans une récente vidéo sur sa page Facebook est revenu sur le leadership du président de la fédération Camerounaise de Football (Fécafoot), dirigée par l’ancien international Samuel Eto’o.

Pour l’artiste, l’ex de l’influenceuse Nathalie Koah est en train de prendre une mauvaise voie. Et il urge de le rappeler à l’ordre. « Un être humain qui se considère comme envoyé par Dieu est un danger pour lui-même et pour la communauté », a-t-il laissé entendre.

En effet, cette sortie de l’activiste Camerounais fait suite au licenciement de Bill Tchato, coordonnateur général des équipes nationales de football et ancien lion indomptable. A l’en croire, l’ancien latéral gauche des lions indomptables a été licencié et non remplacé comme le prétendent certains proches de Samuel Eto’o. Il a poursuivi en affirmant le président de la Fécafoot court le risque d’avoir une Coupe du Monde catastrophique. « Tu risques de faire la Coupe du Monde la plus catastrophique que tu n’as jamais fait en tant que joueur », dixit Valsero. Et pour cause, il est en train de prendre la mauvaise direction dans sa façon de gérer.

Valsero a aussi laissé entendre que le ministre des Sports et de l’Éducation physique n’est pas satisfait de Samuel Eto’o. Et même ceux qui chantent ses louanges ne font que rassembler des preuves pour le faire tomber.

Par ailleurs, pour conclure, le chanteur a proposé d’avoir une discussion en tête-à-tête avec Samuel Eto’o, afin de l’aider à se remettre sur les rails avant qu’il ne soit trop tard.