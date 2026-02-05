Cameroun : lancement d’un programme de 38 millions USD pour renforcer l’éclairage public

Le Cameroun a confié à l’entreprise française Sunna Design la conduite d’un vaste programme d’éclairage public solaire visant à installer, à terme, plus de 100 700 lampadaires dans les communes du pays pour un montant estimé à 21,4 milliards de FCFA (environ 38,5 millions de dollars). Projeté dans le débat public après la diffusion d’une correspondance ministérielle évoquant une passation de marché de gré à gré, le dossier a fait l’objet d’un point de presse le 3 février à Yaoundé où le président des Communes et villes unies du Cameroun (CVUC), Augustin Tamba, a revendiqué l’initiative.

Selon les explications fournies par les promoteurs, l’origine du projet remonte aux Journées économiques internationales des communes (Jeicom), un cadre d’échanges entre autorités locales et partenaires privés. Une convention liant la CVUC et Sunna Design a été signée en novembre 2023, après un processus engagé dès la première édition des Jeicom, organisée en décembre 2021 à Yaoundé. La cérémonie de signature avait réuni des membres du gouvernement et des responsables municipaux.

Le programme est structuré selon un schéma dit « financement–réalisation » : l’entreprise prend en charge le financement, la fourniture et l’installation des équipements, et assure une garantie des installations pendant six ans. C’est cet arrangement, a indiqué Augustin Tamba, qui motive le recours au marché de gré à gré et qui, selon lui, respecte la réglementation en vigueur. La maîtrise d’ouvrage a été attribuée au ministère de l’Habitat et du Développement urbain et le « Comité national de la dette » aurait donné son accord formel au montage financier présenté.

Déploiement, emplois et antécédents de l’opérateur

La première phase du projet vise la fourniture et l’installation de 21 500 candélabres solaires autonomes, étape d’un plan plus vaste ciblant environ 100 000 à 100 700 lampadaires. Le coût unitaire annoncé inclut la livraison, l’installation et la formation des agents locaux. Dans le cadre d’un transfert de compétences, quelque 800 techniciens communaux devraient recevoir une formation spécifique à l’entretien et à la maintenance des systèmes solaires.

Les porteurs du projet estiment la création d’environ 1 800 emplois directs et 2 000 emplois indirects liés aux travaux et aux activités induites par l’installation et l’exploitation des équipements. Ces chiffres figurent parmi les éléments mis en avant pour justifier l’ampleur du programme et son impact attendu sur l’emploi local.

Sunna Design, qui se présente comme spécialiste de l’éclairage solaire connecté, n’en est pas à son premier engagement au Cameroun : la société a déjà été retenue par le pétrolier nigérian MRS pour installer une centaine de lampadaires à Bamenda, dans le Nord-Ouest du pays, dans le cadre de ses actions de responsabilité sociale d’entreprise.