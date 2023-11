Cameroun: l’acteur nigérian Sylvester Madu victime d’une attaque armée en plein tournage

Alors qu’il était à Bamenda dans la région du Nord-Ouest du Cameroun dans le cadre d’un tournage de film, l’acteur nigérian Sylvester Madu a été victime d’une attaque armée par des individus non encore identifiés.

L’acteur nigérian Sylvester Madu, célèbre pour son rôle de tueur à gages dans les films héroïques de Nollywood, a frôlé la mort lors d’une attaque perpétrée par des individus armés non encore identifiés sur un lieu de tournage au Cameroun.

L’acteur de Nollywood s’est rendu au Cameroun le mercredi 23 novembre 2023, pour participer à un projet cinématographique. Cependant, le samedi 25 novembre vers 22 heures, l’équipe était en plein tournage dans un bar lorsque des hommes armés non identifiés ont fait irruption et ont ouvert le feu. Selon le New Telegraph, l’attaque a malheureusement entraîné la perte de quatre vies et a fait plus de dix blessés graves.

L’incident a été confirmé par le maire de la région, Fongu Cletus, qui a précisé que la star n’avait pas été blessée et avait été rapidement évacuée vers un endroit sécurisé par les forces de sécurité.

Bien que les motivations des assaillants, suspectés d’être des séparatistes, restent floues, le maire a souligné qu’il pourrait s’agir d’une tentative d’enlèvement de la star.

La société cinématographique Dama a réagi à l’incident par le biais d’un communiqué de presse. La société a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a regretté de ne pas avoir pris des mesures de sécurité plus efficaces pour assurer la protection de la star nigériane.