Cameroun: il «est mis de côté pour indiscipline», Rigobert Song confirme pour André Onana

En zone mixte après le nul face à la Serbie (3-3) ce lundi en Coupe du monde, Rigobert Song a évoqué la situation d’André Onana, absent pour ce match. Et le sélectionneur camerounais a confirmé que son gardien de but a été écarté pour indiscipline.

Son absence avait été très commentée au sein de la communauté sportive surtout africaine. André Onana n’a pas été retenu sur la feuille du match du Cameroun face à la Serbie (3-3). Une rencontre disputée ce lundi et comptant pour la deuxième journée du groupe G au Mondial 2022.

Alors que l’AFP annonçait que le joueur avait été laissé de côté en raison d’un accrochage avec son sélectionneur, une source venue du Cameroun indiquait de son côté, que le portier de l’Inter Milan était victime d’un malaise, preuve de son absence dans le groupe.

En conférence de presse cet après-midi à la fin de la rencontre, Rigobert Song a brisé le silence sur le sujet. Et le technicien camerounais a confirmé que son joueur a été mis à la touche pour comportement anti-professionnel.

« André est mis de côté pour indiscipline. C’est est un maillon important mais il faut être discipliné. On doit privilégier le groupe et pas les individualités. On ne remet pas en cause ses performances. J’ai demandé qu’il attende. On va voir s’il va changer« , a déclaré l’ancien capitaine des Lions Indomptables.

Un désaccord lié à une divergence de style?

D’après RMC Sport, tout serait parti d’un désaccord sportif avec le sélectionneur Rigobert Song. Le technicien aurait reproché à André Onana son style de jeu, avec une prise de risques trop importante à son goût, notamment dans le jeu au pied, lors du premier match contre la Suisse (0-1).

Une remarque qui aurait déplu au portier de l’Inter Milan qui aurait décidé de ne plus disputer le reste des matchs de la sélection camerounaise, alors que son entraineur voulait le mettre sur le banc pour la rencontre contre la Serbie. Au dernière nouvelle, on apprend que l’ancien joueur d’Ajax Amsterdam aurait quitté le Qatar.