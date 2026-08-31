Cameroun-États-Unis : près de 7 milliards de dollars d’opportunités d’investissement identifiées à Yaoundé

Les États-Unis et le Cameroun ont identifié près de 7 milliards de dollars (environ 4 000 milliards de FCFA) d’opportunités d’investissement et de commerce, à l’issue du premier Dialogue économique et commercial bilatéral entre les deux pays, organisé les 27 et 28 août à Yaoundé. Les discussions ont porté sur les minerais, l’énergie, le numérique et l’agriculture.

Selon l’ambassade des États-Unis au Cameroun, les échanges ont réuni notamment Sarah Troutman, sous-secrétaire adjointe américaine pour les Affaires africaines, et John G. Robinson, chargé d’affaires américain à Yaoundé. Les deux délégations ont convenu de mettre en place des groupes de travail conjoints et d’organiser un prochain dialogue aux États-Unis en 2027.

Parmi les projets mis en avant par la partie camerounaise figure le barrage hydroélectrique de Grand Eweng, sur le fleuve Sanaga, porté par l’entreprise américaine Hydromine. D’une capacité prévue de 1 080 mégawatts, ce projet est évalué à environ 1 855 milliards de FCFA ; son développement, engagé depuis 2019, a connu plusieurs reports.

Le Cameroun a également présenté un projet de nouvel aéroport à Douala, en complément des rénovations de l’aéroport existant, ainsi que des projets d’infrastructures numériques, dont un centre de données souverain et un centre opérationnel de sécurité, dans le cadre de sa stratégie nationale d’intelligence artificielle.

Yaoundé mise sur l’expertise américaine pour ses mines

Sur le volet minier, le Cameroun cherche à mobiliser l’expertise américaine en cartographie géologique, en s’appuyant sur les données déjà produites par le programme Precasem, soutenu par la Banque mondiale.

Les deux gouvernements ont indiqué vouloir « continuer à travailler avec leurs secteurs privés respectifs pour créer un environnement plus favorable aux affaires », selon le compte rendu officiel du dialogue.