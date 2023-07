Cameroun: décès tragique du comédien Samy Lenwr dans un accident

- Publicité-

Le comédien Samy Lenwr est décédé au petit matin de ce jeudi 6 juillet 2023 dans un hôpital de la ville de Yaoundé.

Le Cameroun est encore frappé par le deuil. Un autre artiste et humoriste est décédé à moins d’un mois après le décès de Cabrel Nanjip. Cette fois-ci, c’est le comédien Samy Lenwr qui a été emporté par un grave accident.

Le jeune artiste photographe, comédien et réalisateur est décédé des suites d’un accident de la circulation à Yaoundé. « Nous apprenons à l’instant le décès de l’artiste camerounais Samy Lenwr décès survenu vers 3 h du matin de ce jeune acteur comédien. Rip ! Que son âme repose en paix », a annoncé Jambo Fm très tôt ce matin.

Et à l’artiste One Love de rencherir : « L’artiste chanteur, réalisateur, acteur et photographe camerounais Samy Lenwr vient de nous quitter de suite d’un accident de la circulation. Je suis personnellement touché par ce décès car c’était mon petit frère de cœur. On a fait plusieurs projets ensemble.

Il a réalisé deux de mes clips (Mamoudou Gassama et le sel de la sauce). Je me rappelle toutes nos blagues, nos fous rires, nos intrigues, sa joie de vivre, sa bonne humeur, bref je suis dévasté. Mbom, repose en paix ».

