Cameroun: « C’est ce que nous allons faire », Rigobert Song sait comment battre le Brésil

Le sélectionneur Rigobert Song était en conférence de presse, jeudi, à la veille du choc face au Brésil en phase de groupe au Mondial 2022. Et l’entraineur du Cameroun a livré sa stratégie pour venir à bout de la Seleçao.

Malgré ses deux sorties sans victoire dans ce tournoi, le Cameroun peut toujours se qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe du monde 2022. Certes, la tâche s’annonce difficile presque impossible, mais l’espoir est permis. Et il se résume en deux phrases: que les Lions Indomptables battent les Auriverdes qui restent invaincus depuis le début de la compétition. Ensuite, que le match Serbie-Suisse dans l’autre choc de ce groupe accouche d’un résultat qui arrange les Camerounais.

Une lueur à laquelle s’accroche le sélectionneur Rigobert Song. En conférence de presse d’avant-mach, le technicien camerounais a assuré que ses hommes ne feront aucun cadeau aux Brésiliens. Le coach estime savoir la stratégie à adopter pour vaincre l’ogre sud-américain. L’homme entend s’appuyer sur l’état d’esprit qui a conduit ses hommes au nul (3-3) face à la Serbie après avoir été menés 3-1. Même s’il sait que d’autres paramètres entreront en jeu ce vendredi face au Brésil.

« Nous nous préparons dans le but de traverser le premier tour de cette Coupe du monde. Je pense que nous connaissons très bien le Brésil. Notre premier défis est de voir, non pas comment ils vont se comporter, mais comment nous allons nous comporter. Ils ont une avance liée au fait qu’ils sont déjà qualifiés« , a déclaré Rigobert Song aux journalistes.

« Nous ne devons pas nous dire qu’ils aligneront leur deuxième équipe parce qu’ils sont déjà qualifiés. Le plus important, c’est notre façon d’aborder ce match. Pour nous, ce sera une finale. Nous devons tout faire pour avoir les 3 points et après on verra la suite », a-t-il ajouté. Pour rappel, le match Cameroun-Brésil, c’est ce vendredi au stade Lusail, à partir de 20 heures (GMT+1).