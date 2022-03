Cameroun: Boko Haram exécute deux personnes dans l’extrême nord du pays

Des membres présumés de la secte islamiste Boko Haram, ont procédé à l’exécution de deux personnes qui, selon les informations, sont des membres d’un comité de vigilance d’une localité située dans l’Extrême-Nord du Cameroun.

Selon Afrik.com, le groupe Boko Haram a encore sévi dans la région d’extrême nord du Cameroun avec le meurtre de deux personnes. Le gouverneur de la région du Mayo Tsanaga, Bakari Midjiyawa, a indiqué aux médias qu’une attaque terroriste a eu lieu dans la localité de et que deux membres d’un comité de vigilance de la localité de Sandawadjiri, ont été exécutés par les assaillants qui seraient des combattants de Boko Haram.

L’attaque a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi et selon un autre membre du comité de vigilance de Sandawadjiri, « vers 2 heures alors que nous étions campés à l’entrée du village pour veiller contre des bandits et les terroristes, notre groupe a été surpris par des combattants de Boko Haram lourdement armés… Vu qu’ils étaient plus nombreux et mieux équipés que nous, ils ont réussi à tuer deux de nos camarades et ont blessé quatre autres. Ils se sont aussitôt repliés vers le Nigéria voisin ».

Boko Haram est fortement soupçonné même si l’attaque n’est pas revendiquée, car la secte islamiste est très active dans cette partie du Cameroun, frontalière avec le Nigéria. Malgré les efforts des armées du Cameroun, du Nigéria, du Tchad, les attaques persistent.