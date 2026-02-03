Cameroun : à deux mois de la CAN féminine 2026, les Camerounaises sans staff, ni préparation
Après une période troublée, la sélection féminine du Cameroun a obtenu, au dernier moment, une place pour la Coupe d’Afrique des Nations 2026.
Koffi AMÈGANVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
À deux mois du début de la compétition, l’équipe peine toutefois à se stabiliser et reste placée sous le signe de l’incertitude. Les difficultés concernent notamment l’encadrement — le staff fait défaut — ainsi que la préparation, qui apparaît insuffisante à ce stade.
Face à ces éléments, l’inquiétude monte parmi les Lionnes indomptables, dont la situation sportive et organisationnelle suscite des préoccupations à l’approche du tournoi.
