Cambodge: Hun Manet élu Premier ministre, succédant à son père

Le Parlement cambodgien a officialisé mardi l’élection de Hun Manet, âgé de 45 ans, au poste de Premier ministre. Il prend ainsi les rênes du pays après le règne de près de quatre décennies de son père.

Après des années de préparation et de positionnement politique, Hun Manet a finalement atteint le sommet du pouvoir au Cambodge. Fils de l’ancien Premier ministre Hun Sen, qui a gouverné le pays d’une main de fer pendant près de quarante ans, Hun Manet est confronté à l’immense tâche de poursuivre le développement économique tout en répondant aux aspirations démocratiques croissantes de la population.

Les observateurs politiques soulignent que cette transition marque un changement significatif dans la direction politique du pays. Alors que son père était souvent critiqué pour sa gouvernance autoritaire et ses atteintes aux droits de l’homme, Hun Manet semble se diriger vers une approche plus ouverte et transparente. Dans son discours d’investiture, le nouveau Premier ministre a promis de travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux et de respecter les principes démocratiques.

Cependant, Hun Manet hérite également de défis complexes, notamment la réduction de la pauvreté, la lutte contre la corruption endémique et la consolidation des institutions démocratiques. Le Cambodge se trouve à un moment charnière de son histoire, où les attentes de la jeunesse et de la société civile en matière de réformes sont plus fortes que jamais.