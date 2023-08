Calvitie chez la femme: voici quelques conseils pour y remédier efficacement

La perte excessive des cheveux est une situation vraiment alarmante, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Générant souvent un grand stress, c’est toutefois un problème qu’il est possible d’atténuer en recourant à des soins capillaires adaptés et en suivant une cure de compléments alimentaires. Dans une moindre mesure, l’on peut également prévenir ce trouble en adoptant les bons gestes et en optant pour une alimentation saine.

Pour adopter le bon traitement, il est important de connaître les causes de la perte des cheveux et de la perte de densité. En voici donc six causes de la chute de cheveux chez la femme :

Les hormones

Cycle menstruel, grossesse, accouchement, traitements hormonaux ou ménopause.

- Publicité-

Le stress et l’état de santé

Choc émotionnel, dépression, traitements médicamenteux lourds, chimiothérapie, Covid, maladies psychologiques ou auto-immunes, diabète, troubles endocriniens et alimentaires.

Les carences en vitamines

Il faut savoir que certaines carences en fer, en magnésium et en calcium peuvent être à l’origine de la perte capillaire. L’intolérance au gluten, dite maladie cœliaque, est aussi une piste à explorer.

Les cheveux abîmés

L’hygiène de vie, la mauvaise qualité des shampoings ou des colorations, le brossage mal adapté, l’eau salée de la mer ou le chlore des piscines agressent considérablement le cuir chevelu. Des fourches ou des queues de rats peuvent apparaître à l’extrémité, dues aux cheveux cassants.

- Publicité-

Le vieillissement

Avec l’âge, les cheveux tombent plus facilement, la peau devient moins élastique. C’est pour cela qu’il convient de prévenir la chute des cheveux en cure de trois mois avec des ampoules anti-chute, par exemple.

Les changements de saison

Lorsque la luminosité est moins présente, joue un rôle sur la perte excessive des cheveux.

Pour toutes ces raisons, il est important de traiter la chute des cheveux grâce à des produits qui fonctionnent.

- Publicité-

Pour lutter efficacement contre la chute de cheveux, il est nécessaire aussi de limiter les facteurs aggravants comme :

les coiffures trop serrées qui provoquent une traction brutale des cheveux, ainsi que l’utilisation fréquente d’appareils chauffants qui fragilisent la fibre capillaire.

Frictionner trop fortement la chevelure avec une serviette alors qu’elle est encore humide et le brossage énergique.

Si elle permet de ralentir la chute des cheveux, la prise de complément alimentaire est aussi recommandée pour préserver et maintenir la santé capillaire. Formulé à base d’extraits de capillaire de Montpellier, Kératine Forte anti-chute aide à prévenir la chute des cheveux. Grâce au zinc et à la vitamine B8, ce soin anti-chute de cheveux contribue également au maintien des cheveux normaux.

Pour que cette cure soit efficace, elle doit accompagner une alimentation saine et variée. Comme il est notifié par le magazine Le Journal des Femmes, consommer certains aliments riches en vitamines, en fer et en magnésium, aide à prévenir la chute des cheveux. Les aliments comme les jaunes d’œuf, les céréales complètes et les noisettes contiennent des vitamines B et autres actifs stimulants, permettant d’éviter la chute de cheveux. Les bananes sont également riches en magnésium, un nutriment en mesure de fortifier la fibre, mais elles contiennent aussi du zinc, un élément essentiel à la santé du cheveu. Privilégiez également les aliments qui contiennent de la vitamine C et des antioxydants . C’est le cas du kiwi.

Articles similaires