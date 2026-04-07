CAFS U15: le Bénin arrache sa qualification pour les demi-finales

Accrochés par la Tanzanie au terme d’un match renversant, les Guépards scolaires valident leur place dans le dernier carré grâce à une égalisation dans les ultimes secondes.

Exploit majuscule pour les jeunes talents béninois. La sélection U15 scolaire du Bénin a validé son billet pour les demi-finales du Championnat africain de football scolaire, à l’issue d’une troisième journée riche en émotions. Opposés à la Tanzanie, tenante du titre, les Guépards scolaires ont arraché un nul précieux (1-1), synonyme de qualification pour le dernier carré. Une performance de caractère face à l’une des équipes les plus redoutées du tournoi.

Menés en seconde période sur penalty, les jeunes Béninois n’ont jamais abdiqué. Dominés au score mais pas dans l’intention, ils ont continué à pousser jusqu’au bout. Leur persévérance a fini par payer dans les ultimes secondes de la rencontre. Sur la dernière action (40+3′), Abel Mevowanou inscrit le but égalisateur, un dénouement spectaculaire qui a fait basculer le destin du match et scellé la qualification béninoise.

Avec un total de quatre points et une différence de buts positive, le Bénin termine deuxième de son groupe et s’offre une place parmi les quatre meilleures équipes de cette édition organisée au Zimbabwe. Les protégés du staff béninois retrouveront en demi-finale le leader du groupe A, jeudi prochain, avec l’ambition de poursuivre leur parcours remarquable dans la compétition.