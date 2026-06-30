CAF: le projet d’élargissement écarté, la CAN restera à 24 équipes

Le projet d’une Coupe d’Afrique des Nations à 28 sélections ne verra pas le jour. Réuni en comité exécutif, la CAFl a rejeté la proposition portée par son président, Patrice Motsepe, qui souhaitait appliquer cette réforme à partir de l’édition 2028.

L’idée d’augmenter le nombre de participants à la Coupe d’Afrique des Nations a été abandonnée. D’après les informations du Guardian, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a voté contre le projet visant à faire passer la compétition de 24 à 28 équipes. Cette réforme, soutenue par le président de la CAF, Patrice Motsepe, devait entrer en vigueur dès l’édition 2028. Elle n’a toutefois pas convaincu les membres de l’instance, qui ont estimé qu’un tel changement n’était ni nécessaire ni opportun.

Selon le média britannique, le rejet de la proposition a été largement majoritaire. Un membre du comité exécutif, ayant requis l’anonymat, a expliqué que le projet ne présentait pas de véritable justification sportive ou organisationnelle. La CAN conservera donc son format actuel à 24 nations, adopté depuis l’édition 2019 organisée en Égypte. Ce système a permis d’élargir la compétition tout en maintenant un équilibre jugé satisfaisant par une grande partie des dirigeants du football africain.