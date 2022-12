CAF: le Kenya lance sa candidature pour co-organiser la CAN 2027

Le Kenya a l’intention de présenter sa candidature pour co-organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2027 aux côtés d’autres pays d’Afrique de l’Est.

Le gouvernement kenyan a sanctionné le plan, dans le but ultime de se qualifier pour la Coupe du monde masculine pour la première fois en 2030. Les Harambee Stars n’ont disputé la Coupe des Nations que deux fois depuis 1993 et ​​ont été exclus des qualifications pour la finale de 2023 parce que le pays purgeait une interdiction du football mondial.

Cette sanction, imposée par l’instance dirigeante mondiale de la Fifa, a été levée le mois dernier. Cependant, le Kenya devrait investir dans des stades et des infrastructures pour pouvoir accueillir le tournoi. Le Cameroun a utilisé six sites pour accueillir l’édition 2021 disputée en 2°22 à cause du Covid-19, tandis que le Kenya n’a qu’un seul stade approuvé pour les matchs internationaux par la Confédération africaine de football (CAF).

Un communiqué du gouvernement kenyan a indiqué que son cabinet avait « sanctionné la revitalisation du football en tant que rouage essentiel du tissu social de notre nation » dans le but « de raviver les perspectives du football kenyan ».

« Cet effort national englobera la reconstruction de l’équipe nationale masculine et de l’équipe féminine », ajoute le communiqué. « Le Cabinet a noté que la candidature conjointe déploierait le pouvoir du sport pour favoriser l’intégration régionale ».

Les co-organisateurs potentiels aux côtés du Kenya pour le tournoi à 24 équipes seraient l’Ouganda et la Tanzanie voisins, mais aucun n’a commenté la déclaration du gouvernement kenyan. Le Botswana et la Namibie ont déjà annoncé une candidature conjointe pour l’édition 2027 de la Coupe d’Afrique.

