CAF: le calendrier complet du CHAN 2023

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce jeudi, le calendrier complet du championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2023. Le tournoi aura lieu du 13 janvier au 4 février en Algérie.

Les amoureux du cuir rond sur le continent ne s’ennuieront pas au cours de l’année prochaine. Alors que sont prévus la phase finale de la CAN U17, U20 et les éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024), les férus du foot africain vibreront également au rythme du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2023. La compétition aura lieu du 13 janvier au 4 février.

A deux semaines du jour J, la Confédération africaine de football vient de dévoiler le calendrier complet du tournoi. 20 équipes qualifiées à l’issue des phases qualificatives, sauf le pays organisateur, l’Algérie, prendront part à l’exercice. Elles sont réparties en cinq groupes de quatre nations (A, B, C, D et E).

Logés dans la poule A, les Fennecs locaux ouvriront le bal face à la Libye, le vendredi 13 janvier au stade Nelson-Mandela de Baraki à 16 heures (GMT). L’autre match de ce groupe mettra aux prises l’Ethiopie au Mozambique le même jour à partir de 19 heures (GMT). Considéré comme le groupe de la mort, le groupe B verra s’opposer la RD Congo, l’Ouganda, la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Du spectacle, il devrait également en avoir dans la poule C où cohabitent le Maroc, le Soudan, le Madagascar et le Ghana.

Les matchs du premier tour des quatre groupes prendront fin le mardi 24 janvier, avant un repos de deux jours (25 et 26 janvier) pour les équipes qualifiées au second tour. La compétition reprendra le 27 janvier avec les matchs des quarts de finale qui se joueront sur deux jours (deux matchs par jour).

Les demi-finales sont programmées pour le mardi 31 janvier à Alger et à Oran. La petite finale se jouera le 3 janvier, alors que la grande finale, elle, se disputera le samedi 4 janvier au stade Nelson Mandela de Baraka (Alger).