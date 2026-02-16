Benin Web TV
CAF et Coupe de la Confédération: la date du tirage des quarts de finale dévoilée

La tension ne cesse de monter sur le continent : ce mardi 17 février, l’identité des rencontres de quarts de finale pour la Ligue des Champions de la CAF et la Coupe de la Confédération sera dévoilée au grand jour.

Football
La cérémonie du tirage se tiendra au siège de la Confédération africaine de football, au Caire, et débutera à 13h00, heure locale. Pour les téléspectateurs et supporters basés au Maroc, cela correspondra à 11h00.

Les formations encore en course apprendront alors qui elles affronteront lors du prochain tour de ces deux compétitions phares du football africain, avec la possibilité que le tirage réserve d’emblée des duels particulièrement relevés pour une place en demi-finale.

Organisation et enjeux du tirage

La procédure concernera simultanément les deux tournois interclubs et devrait fixer le calendrier des confrontations à venir. Au menu : la composition des tableaux pour les quarts et l’amorce des projections vers le dernier carré.

Rappel pratique : les rencontres de phase de groupes restantes se jouent ce dimanche, avant que les contingents qualifiés ne se présentent au tirage pour connaître leur sort.

