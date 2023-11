CAF Awards 2023: les nommées pour le trophée de meilleure joueuse de l’année

-Publicité-

La Confédération africaine de football a dévoilé ce mardi les joueuses en lice pour les CAF Awards 2023 dans la catégorie meilleure joueuse de l’année. La cérémonie aura lieu le 11 décembre prochain à Marrakech au Maroc.

Deux semaines après la publication des candidats en lice pour le titre de meilleur joueur africain de l’année, la CAF vient de dévoiler les nominées pour le trophée de meilleure joueuse. L’instance faîtière du foot sur le continent a publié la liste des 30 footballeuses retenues pour remporter le graal.

Tenante du titre et 5 fois vainqueur de la prestigieuse récompense individuelle, la Nigériane Asisat Oshoala (attaquant du Barça) est bien présente dans cette liste. La buteuse des Super Falcons va tenter de conserver sa couronne face une rude concurrence, emmenée par six de ses compatriotes, qui ont brillé lors du dernier Mondial féminin. Les joueuses sud-africaines et marocaines sont également représentées en nombre après avoir aussi brillé lors de cette compétition.

Comme chez les hommes, la meilleure gardienne féminine sera récompensée pour la première fois pour célébrer les efforts héroïques des gardiens. Dix joueuses ont été nominées pour le tout premier prix de Gardienne de but féminine de l’année de la CAF.

Le gagnant de chaque catégorie sera désigné après les votes d’un jury composé du Comité technique de la CAF, de professionnels des médias des associations membres, des entraîneurs principaux et des capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupes des compétitions interclubs. Le Gala des récompenses sera honoré par la crème de la crème du football africain le 11 décembre 2023 à Marrakech, au Maroc.

Liste complète des nominés:

Joueuse de l’année (femmes)

1. Ajara Nchout Njoya (Cameroun, Internazionale Milano)

2. Evelyn Badu (Ghana, Avaldnes)

3. Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain)

4. Temwa Chawinga (Malawi, Wuhan Jiangda)

5. Anissa Lahmari (Maroc, Levante Las Planas)

6. Fatima Tagnaout (Maroc, AS FAR)

7. Ghizlaine Chebbak (Maroc, AS LOIN)

8. Ibtissam Jraidi (Maroc, AS FAR/Al Ahli)

9. Khadija Er-Rmichi (Maroc, AS FAR)

10. Zenatha Coleman (Namibie, Fenerbahce)

11. Asisat Oshoala (Nigéria, Barcelone)

12. Chiamaka Nnadozie (Nigéria, Paris FC)

13. Christy Ucheibe (Nigéria, Benfica)

14. Osinachi Ohale (Nigéria, Alaves/Pachuca)

15. Rasheedat Ajibade (Nigéria, Atlético Madrid)

16. Toni Payne (Nigéria, Séville)

17. Uchenna Kanu (Nigéria, Tigres/Racing Louisville)

18. Ndeye Awa Diakhaté (Sénégal, Olympique de Marseille)

19. Andile Dlamini (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

20. Hilda Magaia (Afrique du Sud, Sejong Sportstoto)

21. Jermaine Seoposenwe (Afrique du Sud, Juarez/Monterrey)

22. Linda Motlhalo (Afrique du Sud, Glasgow City)

23. Refiloe Jane (Afrique du Sud, Sassuolo)

24. Thembi Kgatlana (Afrique du Sud, Racing Louisville)

25. Afi Sabine Woedikou (Togo, Strasbourg/Nantes)

26. Sabrina Ellouzi (Tunisie, Excelsior)

27. Fazila Ikwaput (Ouganda, Kampala Queens)

28. Barbara Banda (Zambie, Shanghai Shengli)

29. Grace Chanda (Zambie, Madrid CFF)

30. Rachael Kundananji (Zambie, Madrid CFF)

Gardienne de l’année (femmes)

1. Ange Bawou (Cameroun, Bayelsa Queens/ BIIK-Shymkent)

2. Dolores Hernandez Masongo (Guinée équatoriale, Huracanes)

3. Imane Abdelahad (Maroc, SC Casablanca)

4. Khadija Er-Rmichi (Maroc, AS FAR)

5. Chiamaka Nnadozie (Nigéria, Paris FC)

6. Andile Dlamini (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

7. Kaylin Swart (Afrique du Sud, JVW)

8. Najiat Abass Idrisa (Tanzanie, JKT Queens)

9. Catherine Musonda (Zambie, Tomiris Turan)

10. Cynthia Shongwe (Zimbabwe, ville de Harare)

Joueuse interclubs de l’année (femmes)

1. Refilwe Tholakele (Botswana, Mamelodi Sundowns)

2. N’Guessan Nadège Koffi (Côte d’Ivoire, SC Casablanca)

3. Elena Oyana (Guinée équatoriale, Huracanes)

4. Réconforter Yeboah (Ghana, Ampem Darkoa)

5. Tracy Twum (Ghana, Ampem Darkoa)

6. Oumou Koné (Mali, AS Mandé)

7. Aziza Rabbah (Maroc, AS FAR)

8. Fatima Tagnaout (Maroc, AS FAR)

9. Ghizlaine Chebbak (Maroc, AS LOIN)

10. Lebohang Ramalepe (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

Jeune joueuse de l’année (pas plus de 21 ans)

1. Réconforter Yeboah (Ghana, Ampem Darkoa)

2. Mary Amponsah (Ghana, Ampem Darkoa)

3. Nesryne El Chad (Maroc, Lille)

4. Deborah Abiodun (Nigéria, Panthers de Pittsburg)

5. Esther Opeyemi Ajakaye (Nigéria, Delta Queens)

6. Oluwatosin Demehin (Nigéria, Stade Reims)

7. Hapsatou Malado Diallo (Sénégal, USPA/Eibar)

8. Thubelihle Shamase (Afrique du Sud, Université de Johannesburg FC)

9. Winifreda Gerald (Tanzanie, JKT Queens)

10. Fauzia Najjemba (Ouganda, Dynamo Moscou)

Entraîneur de l’année (femmes)

1. Nana Joe Adarkwa (Ampem Darkoa)

2. Lovemore Fazili (Malawi)

3. Mehdi El Qaichouri (SC Casablanca)

4. Mohamed Amine Alioua (AS FAR)

5. Reynald Pedros (Maroc)

6. Randy Waldrum (Nigéria)

7. Mame Moussa Cissé (Sénégal)

8. Désirée Ellis (Afrique du Sud)

9. Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns)

10. Esther Chabruma (JKT Queens)

Équipe nationale de l’année (femmes)

1. Burkina Faso

2. Burundi

3. Ghana

4. Malawi

5. Maroc

6. Nigéria

7. Sénégal

8. Afrique du Sud

9. Tanzanie

10. Zambie

Club de l’année (femmes)

1. Athlético d’Abidjan (Côte d’Ivoire)

2. Huracanes (Guinée équatoriale)

3. Ampem Darkoa (Ghana)

4. AS Mandé (Mali)

5. AUSSI LOIN (Maroc)

6. SC Casablanca (Maroc)

7. Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

8. JKT Queens (Tanzanie)