CAF Awards 2023: les 12 nominés pour le trophée du plus beau but de l’année

La Confédération africaine de football a dévoilé lundi la liste des 12 candidats en lice pour le prix du plus beau but de l’année, inscrit lors d’une compétition africaine.

Le 11 décembre prochain à Marrakech au Maroc se déroulera la cérémonie des CAF Awards 2023. Un rendez-vous africain où seront primés les meilleurs joueurs et entraineurs dans plusieurs catégories.

En attendant le jour tant attendu, la Confédération africaine a publié lundi la liste des candidats en course pour le titre du plus beau but de l’année, inscrit lors d’un tournoi africain.

Ces derniers auront cinq jours, soit du lundi 4 au vendredi 8 décembre, pour obtenir les votes du public comptant pour 70% et ceux des experts techniques de la CAF, lesquels ne représentent que 30% du processus.

Voici les nominés:

Alex Ngonga (RD Congo, TP Mazembe) – TP Mazembe vs AS Real Dango Ouattara (Burkina Faso, Bournemouth) – Burkina Faso vs Eswatini Jennifer Owusuaa (Ghana, Ampem Darkoa) – Ampem Darkoa vs Sporting Club Casablanca Khaled Bousseliou (Algérie, USM Alger) – AS FAR vs USM Alger Mahmoud Abdelmenem « Kahraba » (Égypte, Al Ahly) – Al Ahly vs Al Hilal Mahmoud Saber (Égypte, Pyramids/Zed FC) – Égypte vs Maroc Mohamed Dhaoui (Tunisie, Al Ahly) – Tunisie vs Zambie Nadege Nguessan Koffi (Cote d’Ivoire, Sporting Club Casablanca) – Atletico FC VS Sporting Club Casablanca Patient Mwamba (Guinée Equatoriale, Las Palmas) – Guinée Equatoriale vs Botswana Saul Coco (Guinée équatoriale, Las Palmas) – Equatorial Guinea vs Botswana Teboho Mokoena (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns) – Mamelodi Sundowns vs Al Ahly Refilwe Tebogo Tholekele (Botswana, Mamelodi Sundowns) – Mamelodi Sundowns vs Sporting Club Casablanca