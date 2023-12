CAF Awards 2023: le message émouvant de Victor Osimhen après son sacre

-Publicité-

Dans un long message sur son compte X (anciennement Twitter), Victor Osimhen est revenu sur son sacre aux CAF Awards 2023 au Maroc, élu joueur africain de l'année. Et l'attaquant nigérian a envoyé un message émouvant…..à tout le monde.

Sans surprise, C’est Victor Osimhen qui a remporté le trophée de meilleur joueur africain de l’année. L’attaquant nigérian a décroché le Graal devant notamment ses concurrents Achraf Hakimi et Mohamed Salah. Un titre qui récompense sa saison 2022-2023 exceptionnelle, où il a remporté le Scudetto avec Naples et a fini meilleur buteur de Serie A.

Dans un long message sur son compte X, l’avant-centre des Super Eagles a savouré cette distinction individuelle attendue par tout un pays depuis le dernier sacre remporté par la légende Nwankwo Kanu, il y a 24 ans. Le buteur des Partenopei a retracé son parcours dans ce métier.

«En tant que jeune garçon venant des rues d’Olusosun, qui devait déambuler dans les embouteillages presque tous les jours de la semaine tout en grandissant pour survivre aux nombreux défis auxquels ma famille et moi étions confrontés, devenir un trésor de l’Afrique et du football mondial était un rêve fou. Les mots ne peuvent exprimer la joie dans mon cœur, c’est un moment très spécial pour moi», a-t-il confié.

As a young boy who came from the streets of Olusosun, who had to hawk in traffic almost every day of the week while growing in-order to survive the numerous challenges my family and I were facing, becoming a Treasure in Africa and World Football was a wild dream. Words can't… pic.twitter.com/D0zbdLI4wL — Victor Osimhen (@victorosimhen9) December 12, 2023

«Mon parcours footballistique a été une montagne russe de hauts, de bas difficiles et d’émotions. Les buts, les échos et la jubilation des victoires me permettent de continuer même lorsque les critiques, la haine et la douleur des défaites me frappent durement à la poitrine. Le soutien de ma formidable famille, de mes fans, plus particulièrement de mes supporters nigérians, et l’amour du beau jeu qu’est le football me motivent à viser plus haut chaque jour.La perte de mes chers parents au cours de ce voyage laisse une cicatrice dans mon cœur car ils ont toujours été mon principal moteur de réussite depuis que je suis enfant, que leurs âmes continuent de reposer en paix. À ma merveilleuse famille, merci de toujours me soutenir et de m’aimer autant. […]« , poursuit-il.

« Remporter le titre de Meilleur joueur africain de la CAF 2023 est un témoignage de mon travail acharné, de votre amour et de votre soutien. Je suis très fier de moi d’avoir obtenu ce prix prestigieux. Merci à la CAF, à tous les entraîneurs avec lesquels j’ai joué, tant au niveau local qu’international, votre sagesse et vos connaissances ont joué un rôle énorme dans l’orientation de ma carrière de footballeur, merci beaucoup. Je suis sûr que mes parents au paradis me sourient, c’est pour toi. Je félicite également Chiamaka Nnadozie et Asisat Oshoala pour leurs prestigieuses récompenses. Les rêves deviennent réalité! Merci à tous, DIEU est le plus grand» a-t-il conclu. Une déclaration émouvante pour un grand champion qui aura marqué l’année 2023 de son empreinte.