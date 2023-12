CAF Awards 2023: Drogba félicite Victor Osimhen et Asisat Oshoala pour leur sacre

-Publicité-

La légende de Chelsea, Didier Drogba, a félicité Victor Osimhen et Asisat Oshoala pour leur titre de joueur et joueuse africains de l’année, à eux attribuer lundi soir à Marrakech au Maroc lors de la cérémonie des CAF Awards 2023.

Partageant mardi des photos d’Osimhen et d’Oshoala sur son compte Instagram pour célébrer leurs victoires, Drogba a écrit : « Vive le nouveau roi et la nouvelle reine d’Afrique #victorosimhen9 #asisat_oshoala #caf_online ». « Félicitations mon peuple nigérian, nous vous attendons en janvier #can 2023 ».

Victor Osimhen a devancé le défenseur marocain et du PSG Achraf Hakimi ainsi que l’attaquant égyptien et de Liverpool Mo Salah pour remporter son premier trophée dans cette catégorie. Une première pour le Nigéria depuis 24 ans et le sacre de la légende Nwankwo Kanu.

De son côté, Asisat Oshoala a décroché son sixième prix de Joueuse féminine de l’année aux CAF Awards 2023. L’attaquante du FC Barcelone a été pour beaucoup dans le sacre des Blaugranas en Ligue des champions la saison dernière, terminant meilleure buteuse du club avec 27 réalisations, toutes compétitions confondues.