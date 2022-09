CADHP: la plainte de Boni Yayi contre l’Etat béninois radiée

Par une ordonnance du 22 Septembre 2022, la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, CADHP, a radié du rôle, la plainte formulée il y a quelques années par l’ancien président du Bénin, Boni Yayi contre son pays. Cette radiation est intervenue suite au mémo déposé par le plaignant le 22 Juin 2022 pour renoncer à la plainte.

La plainte de l’ancien président béninois, Thomas Boni Yayi devant la cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) n’ira pas à son terme. Elle a été radiée le 22 Septembre dernier par une ordonnance de la juridiction communautaire. L’ordonnance de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été prise par la juridiction africaine en réponse à un mémo de l’ancien président Boni Yayi en date du 22 Juin 2022 et par lequel le plaignant a renoncé à sa plainte contre l’Etat béninois.

Avant l’ordonnance de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la cour de la cedeao avait également pris une ordonnance de radiation de la même plainte. L’ancien président Boni Yayi a renoncé à la plainte devant les deux juridictions pour selon ses propres explications, jouer sa partition au dégel de la crise politique qui secoue le pays depuis 2019.

Retour sur le dossier objet de la plainte …

Dans la plainte qui a été radiée, l’ancien président béninois, Thomas Boni Yayi a soutenu qu’après les manifestations postélectorales de 2019, des militaires ont procédé à de nombreuses arrestations et l’ont assigné en résidence en refusant l’accès de son domicile à ses parents, amis politiques, médecin et avocat.

L’ancien président Thomas Boni Yayi a précisé dans sa plainte que des procédures judiciaires ont été initiées à son encontre et des personnes interpellées pour « participation à un attroupement non armé susceptible de troubler la paix publique, appel et incitation à la haine et à la rébellion, violences, entrave à la justice ou charlatanisme ». Il s’est dit déçu du fait qu’« aucune enquête n’ait été ouverte contre les forces de l’ordre pour situer les responsabilités des tirs sur la foule ».

Mais dans une démarche d’apaisement et après avoir été reçu en audience par le président de la République, l’ancien président Thomas Boni Yayi a pris l’initiative de renoncer à sa plainte afin dit-il, jouer sa partition à l’apaisement du climat politique.